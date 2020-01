Kreisversammlung des DRK Brilon

Zur Kreisversammlung des DRK Kreisverband Brilon e.V. kamen rund 30 Delegierte aus den Gemeinschaften Brilon, Marsberg, Olsberg, Medebach und Winterberg zusammen.

brilon-totallokal: Präsident Reinhard Sommer begrüßte alle Anwesenden in der DRK Geschäftsstelle in Brilon und freute sich über die zahlreich erschienenen Gäste. Er bedankte sich bei allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern für ihren Einsatz und ihr Engagement.



Kreisrotkreuzleiter, Heiner Müthing, konnte in seinem Bericht eindrucksvolle Zahlen präsentierten. Fast jedes Wochenende rücken DRK Einsatzkräfte im ganzen Altkreis Brilon zu den vielen Veranstaltungen aus und sorgen für Sicherheit. So gab es im letzten Jahr insgesamt 107 Sanitätsdienste sowie 32 Einsätze für die Schnelleinsatzgruppen (SEG) und davon 18 Einsätze für die SEG Bergwacht in Winterberg.



An den 87 Blutspendeterminen im Jahr 2019 spendeten knapp 9.000 Personen ihr Blut. Rund 3.600 Personen nahmen an den Erste Hilfe-Kursen des DRK Brilon teil. Die Stunden der aktiven Mitglieder in allen Gemeinschaften beliefen sich bis Ende Oktober 2019 auf insgesamt 12.932 Stunden.



Ein großes Einsatzgebiet und die stetig steigenden Anfragen nach den Diensten des DRK fordern alle Ehrenamtlichen im DRK. „Mein Dank gilt dem ehrenamtlichen Präsidium, dem hauptamtlichen Vorstand, allen Leitungs- und Führungskräften sowie allen Helfern aus den Gemeinschaften. Gemeinsam sind wir stark!“ betonte Müthing.

Auch der Kassen- und Prüfbericht bescheinigten, dass der Kreisverband im vergangenen Jahr gut gearbeitet hat. Insgesamt ist der DRK Kreisverband gut für das kommende Jahr und die anstehenden Aufgaben gerüstet.



Foto: DRK Brilon BU: v.l. René Teich (Vorstand), Heiner Müthing (Kreisrotkreuzleiter), Reinhard Sommer (Präsident)

und Thorsten Rediger (Vorstand)

Quelle: Simone Ferraz – DRK Kreisverband Brilon e.V.



Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon