„Nichts als Worte“ Kinder- und Familienkonzert mit Oliver Steller

Am Sonntag, den 26. April 2020 um 15.00 Uhr präsentiert die Musikschule klangart im Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon ein Kinder- und Familienkonzert mit dem beliebten Künstler Oliver Steller.

brilon-totallokal: „Nichts als Worte“ – Lieder, Gedichte und Zaubereien für Kinder ab 4 Jahre lautet der Titel der Veranstaltung. Wenn Oliver Steller mit seiner Gitarre Frieda spielt, singt, rappt, zaubert und Quatsch macht, leben Gedichte auf und zeigen, was sie können! Von ihm vorgetragen und gesungen bringen sie Poesie in den Alltag, feiern lyrisch die Lebenslust und wecken Freude an der Sprache.

Alle Arten von Gedichten werden bespielt- der Abzählreim, die klassische Ballade, der Unsinnvers, „richtige“ Gedichte genauso wie Zungenbrecher. Spätestens, wenn Steller seine Hits anstimmt, rockt der Saal! Und alle singen mit: Oma und Opa, die Eltern und alle Kinder! Ein Nachmittag mit ganz viel Spaß an Literatur und Musik: „Lassen Sie sich begeistern!“

Karten sind ab sofort erhältlich in der Musikschule klangart, Tel: 02961/53399 oder unter [email protected], bei der BWT, Tel: 02961/9699-0, E-Mail: [email protected] und den Buchhandlungen Prange und Podszun. Im Vorverkauf kostet der Eintritt 7 € für Kinder und 11€ für Erwachsene, an der Tageskasse 8,50€ für Kinder und 12€ für Erwachsene.

Foto: O. Steller

Quelle: Thomas Mester – Brilon Kultour

