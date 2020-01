Qualifizierung im Sport 2020

Das Aus- und Fortbildungsprogramm 2020 des KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V. kann ab sofort in der Geschäftsstelle des KSB angefordert werden.

brilon-totallokal: Ebenso finden sich alle Lehrgangsangebote auf der Homepage unter Angebote im Bereich Qualifizierung. Neben den etablierten Angeboten wie den Ausbildungen zur Übungsleiter-C-Lizenz, Übungsleiter-B-Lizenz Bewegungsförderung in Sportverein und Kita, dem Sporthelfer I und II (ehem. Gruppenhelfer) sowie dem Juniormanager findet sich auch wieder eine Auswahl an Fortbildungen zur Lizenzverlängerung auf der ersten und zweiten Lizenzstufe.

So finden sie eine breitgefächerte Angebotspalette vor, welche sowohl Entspannungsmöglichkeiten als auch work-out Einheiten bietet. Auch im Bereich brain-fit kommen sie durch Kurse wie bewegtes Gehirnjogging oder Aufmerksamkeit und motorisches Lernen auf ihre Kosten. Außerdem wird erstmals der Aqua Fitness Instructor angeboten.

Zudem richtet sich das Angebot Bewegungsförderung in der Kindertagespflege speziell an Tagesmütter in der Betreuung im U3 Bereich. Ziel dieser Ausbildung ist die Initiierung von Bewegungsanlässen zur Bewältigung von Entwicklungsaufgaben.

Gerne unterbreitet der KSB den Sportvereinen, Kindertagesstätten und Schulen auch maßgeschneiderte Angebote als Inhouse-Fortbildung an. Lehrgangbuchungen können über die Homepage www.hochsauerlandsport.de unter dem Bereich Angebote > Qualifizierung vorgenommen werden.

Ansprechpartner in der Geschäftsstelle des KSB sind Michael Kaiser, Tel. 02904 9763252 und André Erlmann, Tel. 02904 9763251

