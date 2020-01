Am 13.02.2020 laden die BWT – Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH und der Wirtschaftsclub Hochsauerland zum 15. Mal zum Briloner Unternehmerforum ein.

brilon-totallokal: Thema des Abends: „Modernes Management und Arbeitgeberattraktivität – Wo steht mein Unternehmen?“

„In unserer schnelllebigen Zeit werden einige Begriffe inflationär genutzt, ohne dass man genau weiß, was sich dahinter verbirgt. Viele Menschen reden z.B. über das Thema Arbeitgeberattraktivität.

Doch was macht einen Arbeitgeber wirklich attraktiv? Welche Parameter kann ein Unternehmen selber beeinflussen? Wir möchten wie immer beim Unternehmerforum Hilfestellungen und Impulse geben, damit sich unsere Unternehmen zukunftsfähig aufstellen können.“, so die Organisatoren Oliver Dülme, Wirtschaftsförderer BWT – Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH und Eckhard Lohmann, 1. Vorsitzender Wirtschaftsclub Hochsauerland, in einer Pressemitteilung.

Neben dem Thema Arbeitgeberattraktivität, welches von der kompegio GmbH aus Meschede vorgestellt wird, beschäftigt sich Prof. Dr. Holschbach an diesem Abend mit dem Thema Agiles Projektmanagement. In seinem Vortrag wird er kurz erläutern, wo die Unterschiede zum traditionellen Projektmanagement bestehen und welche Vor- und Nachteile dieser Ansatz bietet.

Das 15. Briloner Unternehmerforum findet im Bürgerzentrum – Kolpinghaus in Brilon statt. Beginn ist um 18:00 Uhr, das Programm wird ca. 60 Minuten dauern. Im Anschluss haben die Teilnehmer die Möglichkeit, bei einem leckeren Imbiss, sowohl mit den Referenten, als auch mit den weiteren Teilnehmern, ins Gespräch zu kommen.

Zum 15. Briloner Unternehmerforum sind alle interessierten Unternehmer aus Brilon und Umgebung, sowie die Mitglieder des Wirtschaftsclubs Hochsauerland eingeladen. Um vorherige Anmeldungen bis zum 10.Februar 2020 wird gebeten. Weitere Informationen über die Veranstaltung, inklusive Anmeldeformular, sind unter www.briloner-wirtschaft.de zu finden.

Bildunterschrift: Auch in diesem Jahr können sich die Zuhörer über spannende Vorträge beim 15. Briloner Unternehmerforum freuen.

Foto: Unternehmerforum

Quelle: Oliver Dülme – BWT ∙ Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon