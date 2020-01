Judo Kreiseinzelturnier der U18 am 25.01.2020 in Arnsberg

brilon-totallokal: Zum Saisonauftakt beim Kreiseinzelturnier in Arnsberg am 25.01.2020 zeigten sich die U18 Judoka des TV Brilon in sehr guter Form. Alle vier Starter konnten sich über Podestplätze freuen.

Antonius Paul (-73 kg) erreichte in seiner Gewichtsklasse den 1. Platz. Lukas Eilebrecht (-73 kg) und Niklas Friederich (-66 kg) konnten sich über Silber freuen und Luca Adler (-60 kg) über Bronze. Das ist ein gelungener Start in die neu Saison 2020 und lässt für die nächste Herausforderung bei der Bezirkseinzelmeisterschaft am 02.02.2020 in Kamen hoffen.