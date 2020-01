Kinderkonzertreihe Fidolino zum 250.Geburtstag des Komponisten

Kindgerecht aufbereitet beschäftigt sich am Freitag, 7. Februar 2020 um 10 Uhr die beliebte Kinderkonzertreihe „FIDOLINO“ mit einem berühmten Komponisten im Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon.

brilon-totallokal: Mit dem Programm „Gestatten: Beethoven – Ludwig van Beethoven“ sind Kinder von vier bis sechs Jahren eingeladen, in die Welt des bedeutenden Musikers einzutauchen.

Zählte Ludwig van Beethoven beim Kaffee kochen wirklich die Kaffeebohnen ab, so dass genau 60 Stück pro Tasse aufgebrüht wurden? Und war er häufig schlechter Laune und griesgrämig oder täuscht das? Warum hat er eigentlich in mindestens 24 verschiedenen Wohnungen in Wien gelebt? Und wieso ist er bis heute so berühmt, obwohl er bereits vor 250 Jahren gelebt hat?

Passend zu seinem 250. Geburtstag stellen sich Fragen über Fragen zu Ludwig van Beethoven, seiner Person und natürlich seiner Musik, denen wir im Kinderkonzert auf die Spur kommen möchten. Mit dabei: jede Menge Beethoven-Kompositionen, Geschichten über und Briefe von ihm und eine wunderbare Begegnung.

Karten für das von „Brilon Kultour“ veranstaltete und der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten und den Stadtwerken Brilon unterstütze Konzert sind bei BWT Brilon, [email protected], Tel.: 02961/969950 zu bestellen.

Foto: Detlef Güthenke

Quelle: Christoph Kloke – Öffentlichkeitsarbeit Kulturbüro Brilon Kultour

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon