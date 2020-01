Klavierabend mit Leonhard Dering

„Gipfelwerke der Klaviermusik“

brilon-totallokal: In seinem Programm „EROS | EROSION“ stellt der Pianist Leonhard Dering beim Klavierabend am Sonntag, 16. Februar 2020 um 20.00 Uhr im Bürgerzentrum

Kolpinghaus Brilon zwei Gipfelwerke der Klaviermusik gegenüber: Die große Klaviersonate h-Moll von Franz Liszt der letzten Klaviersonate c-Moll op. 111 von Ludwig van Beethoven. Klavierwerke von Alexander Skrjabin rahmen das Ereignis.

Der Abend handelt von der inneren Flamme des ewig Suchenden, folgt dem Weg der Erosion etablierter Tonalität und Formen europäischer Kunstmusik und bewegt sich zwischen Widerstand und Ergebung, Determination und innerer Befreiung.

„Der junge, in Sibirien geborene Pianist Leonhard Dering demonstriert in der virtuosen Klangarchitektur der Klaviersonate Nr. 32 Op. 111 die Innovationskraft des Komponisten”, schreibt aktuell die Frankfurter Neue Presse (17.12.2019) über ihn.

Leonhard Dering wurde 1991 in Tomsk in einer deutsch-russisch-lettischen Familie geboren und wuchs in Coburg auf. Seine erste Lehrerin war die Neuhaus-Schülerin Alla Schatz; später studierte er in der Klavier-Meisterklasse von Lev Natochenny in Frankfurt am Main und schloss im September 2019 sein Masterstudium an der Musikhochschule Luzern bei dem Pianisten Konstantin Lifschitz ab.

„Einer, der in seinem perfekten Spiel aus einem europäischen Fundus schöpft – frisch und unverbraucht “, so die Süddeutsche Zeitung. Als „exzellenten Nachwuchspianis“ lobt in der Deutschlandfunk.

Karten für den von BWT-Brilon Kultour präsentierten Klavierabend sind im Vorverkauf für 17 Euro (Erwachsene) und 10 Euro (Schüler) bei den Briloner Buchhandlungen Prange und Podszun sowie bei der BWT Brilon (Tel.: 0 29 61 / 96 99 0 oder per E-Mail [email protected]).

