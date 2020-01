Adobe-Workshops bei der VHS Brilon: Lightroom und Photoshop

Grundlagen der Bildorganisation und Bildbearbeitung

brilon-totallokal: Das Software-Unternehmen Adobe hält verschiedene Programme zur Organisation sowie Bearbeitung der eigenen Bilder bereit. Die VHS Brilon bietet zwei Samstag-Workshops zu den bekannten Programmen Lightroom und Photoshop an.

Das Programm Lightroom dient dazu, Fotos und Videos effizient zu verwalten und organisieren. Im Kurs lernen die Teilnehmenden, wie sie Fotos so aufbereiten können, dass sie sie in sehr guter Qualität drucken lassen oder im Fotobuch ansprechend präsentieren können. Der Workshop findet am Samstag, den 15. Februar, von 10:00 bis 18:00 Uhr im EDV-Raum des Briloner Volksbankcenters statt.

Im Adobe-Photoshop-Kurs lernen die Teilnehmenden den fachlich fundierten Umgang mit dem Standardwerkzeug in der digitalen Bildbearbeitung. Vermittelt werden die grundlegenden Arbeitstechniken und die Anwendung in der richtigen Reihenfolge. Die Teilnehmenden lernen die verschiedenen Dateiformate kennen, besonders TIFF und RAW, und erfahren, wie Bilddatenbestände verwaltet und archiviert werden. Der Workshop findet am Samstag, den 22. Februar, von 10:00 bis 18:00 Uhr im EDV-Raum des Briloner Volksbankcenters statt.

Eine Teilnahme an beiden Workshops setzt keinerlei fachliche Vorkenntnisse voraus, von Vorteil ist allerdings der sichere Umgang mit Windows. Anmeldungen zu beiden Kursen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch – Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon