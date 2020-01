Enjoy, Grow and Connect Circle: „Mädelsabend“ bei der VHS Brilon

Enjoy, Grow & Connect Circle: Ein dickes Fell – Wie uns Kritik nicht mehr aus den Socken haut

briln-totallokal: Der Enjoy, Grow & Connect Circle ist eine wunderbare Mischung aus Mädelsabend, Auftanken im hektischen Alltag, spannenden Themen, die weiterbringen, und inspirierenden Gesprächen.

Kritik von außen kann uns stark treffen. Sie lässt uns unsicher, missverstanden und idiotisch fühlend zurück und wir beginnen uns zu hinterfragen. Um kritische Bemerkungen zu vermeiden, trauen wir uns nicht, Dinge zu sagen oder zu tun. Was würden wir tun, wenn wir keine Kritik oder kritischen Bemerkungen befürchten müssten?

An diesem Abend bekommen die Teilnehmenden eine neue Sicht auf Kritik, wie man mit ihr umgeht, was sie wirklich bedeutet und wie man sich weniger von ihr beeinflussen lässt. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 6. Februar 2020, von 18:00 bis 21:00 Uhr im Briloner VHS-Haus statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

