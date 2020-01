Info-Tag für Studieninteressierte in Meschede

Von Elektrotechnik bis Wirtschaftspsychologie: Fachhochschule Südwestfalen stellt am 6. Februar Studienangebot vor

brilon-totallokal: Von Elektrotechnik bis Wirtschaftspsychologie: Am 6. Februar stellt die Fachhochschule Südwestfalen von 9 bis 13 Uhr das Studienangebot in Meschede vor. Am Info-Tag sind Studieninteressierte, Lehrkräfte und Eltern herzlich eingeladen, einen Blick in die Hörsäle und Labore zu werfen.

Der Info-Tag beginnt um 9 Uhr in der Lindenstraße 53 mit einem Überblick über das Studienangebot. In Meschede sind dies die Bachelorstudiengänge Elektrotechnik, International Management, Maschinenbau, Wirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftspsychologie. Um 10:45 Uhr starten die Vorstellungen der einzelnen Studiengänge. Im Anschluss bietet die Hochschule Vorträge und Labor-Vorführungen, Thementische und Mitmachaktionen an.

Während des gesamten Tages findet zudem der Markt der Möglichkeiten im Foyer der Fachhochschule statt. Hier gibt es Experimente und Vorführungen sowie

Beratung zum Studienangebot und Berufsperspektiven, zu Studium und Praktika im Ausland, über BAföG-Förderungsmöglichkeiten und zur Studienoption Lehramt am Berufskolleg. Zudem laden Bibliothek und Mensa zu einem Besuch ein. Schülerinnen und Schüler können sich für den Info-Tag vom Unterricht beurlauben lassen. Eine Bestätigung über die Teilnahme wird vor Ort ausgestellt. Weitere Informationen unter www.fh-swf.de/infotage

