Mobilität und Verkehr – Grüner Ortsverband informiert sich bei RLG

Um für die kommende Kommunalwahl gewappnet zu sein, trafen sich Vertreter und Interessierte des Briloner Ortsverband der Grünen letzte Woche auf dem Betriebshof der RLG.

brilon-totallokal: Leiter des Verkehrsmanagements Hauke Möller und Alexandra Schäfer begrüßte rund 20 Brilonerinnen und Briloner zu einer Betriebsbesichtigung mit anschließender Präsentation und Diskussion. Dabei wurde viele Fragen bezüglich Taktung, Erreichbarkeit der Ortsteile, aber auch Streckenabschnitte über die Grenzen der Hansestadt hinaus ins benachbarte Paderborn besprochen, „Gerade die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im ländlichen Raum wird uns zukünftig begleiten und erfordert eine gute Zusammenarbeit zwischen Politik und Anbietern“, so Lena Neumann, Sprecherin des Ortsverbands der Grünen Brilon.

„Neben der Nutzung der Busse für den Schulbetrieb gilt es aber auch, Ortschaften gerade für die Generation 60+ erreichbar zugestalten“, ergänzt Geschäftsführerin Lisa Brom. Stefan Scharfenbaum, Beisitzer der Grünen: „Das am Wochenende angebotene AnrufSammelTaxi „AST“ist ein sinnvoller Service für die Jugendlichen nachts sicher in die Ortschaften zu kommen. Genau da wollen wir unter Anderem ansetzen, um diesen Service in Zukunft präsenter zu machen.

Das Angebot muss den Jugendlichen und jungen Erwachsen vor Ort in den Schulen und Lokalen erläutert werden, damit auch junge Menschen flexibel sind“. „Das RLG Team braucht aus meiner Sicht zusätzliche Personalressourcen für Marketing, Digitalisierung und kommende Projekte“, kommentiert Michael Klaucke den Abend. Sprecher der Grünen, Bastian Grunwald wird sich als Mobilitätspate zukünftig engaieren. Am Ende des Abends danken die Briloner Grünen mit einer Reihe an Informationen für die kommende Kommunalwahl ausgestattet, der RLG für die aufschlussreichen Gespräche und das „offene Ohr“.

Foto: Der „Grüne“-Vorstand Bastian Grunwald, Lena Neumann und Lisa Brom (1. Reihe v. l.), sowie Michael Klaucke und Stefan Scharfenbaum luden Interessierte zur einem Informationsgespräch zur RLG ein. Die Besichtigung eines Linienbusses gehörte selbstverständlich mit dazu.

Quelle: Stefan Scharfenbaum – Ortsverband „Die Grünen/Bündnis 90)“ Brilon

