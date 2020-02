Kurs zu Ethik und Verantwortung

Christliche Moral, tradierte Werte, tugendhaftes Verhalten – was hat all dies mit Ethik und Verantwortung zu tun?

brilon-totallokal: Welche Richtschnur gibt uns die Bibel für ethisches Verhalten? Kommen

christliche und philosophische Ethik zum gleichen Ergebnis? Welche modernen ethischen Ansätze gibt es?



Der Basiskurs Kirche und Diakonie behandelt in seinem Modul Ethik und Verantwortung

diese Fragen. Vom 14. bis 16. Mai 2020 lernen die Teilnehmenden unter Leitung von Pfarrerin

Birgit Reiche und Diakon Niklas Kreppel in der Tagungsstätte Soest Möglichkeiten kennen, ethischen Herausforderungen in Ihrem Arbeitsfeld auf der Grundlage christlicher Werte zu begegnen.



Dieses Basismodul ist Teil des 6 teiligen Basiskurses Kirche und Diakonie, veranstaltet von der

Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen, die auch einzeln belegt werden können. Die Kosten betragen ohne Übernachtung 124 €.



Information und Anmeldung bei: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V., Postfach 13 61,

59473 Soest, Telefon: 02921 371-204, e-Mail: [email protected], www.frauenhilfebildung.de

Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. Die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. ist ein Mitgliederverband, ein Trägerverein und eine zertifizierte Einrichtung der evangelischen Erwachsenenbildung. Als eingetragener Verein verantwortet sie die gemeindebezogene Frauenarbeit in Westfalen in Bindung an die Evangelische Kirche von Westfalen. Zum Mitgliederverband gehören 38 Bezirks-, Stadt- und Synodalverbände, in denen sich fast 45.000 Frauen in 1.100 Ortsgruppen zusammengeschlossen haben. Als sozial-diakonische Trägerin verantwortet die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen 18 Einrichtungen in der Altenpflegeausbildung, Altenhilfe, Behindertenhilfe und Anti-Gewalt-Arbeit.

