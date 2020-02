DIE MS KARNEVAL LEGT IN ALTENBÜREN AN

Prinzenpaar Markus II. & Mirjam I. an Bord

brilon-totallokal: Zur Karnevalssitzung 2020 hat sich der Altenbürener Karnevalsausschuss etwas Besonderes einfallen lassen und lädt Gäste aus nah und fern herzlich am 15.2.2020 an Bord der MS Karneval ein. Unter dem Motto „Die MS Karneval wird euch entführen – in den Heimathafen Altenbüren“ eröffnet Sitzungspräsident Jörg Schlüter um 19.31 Uhr die Sitzung und darf auf der Kommandobrücke seinen Bruder nebst Frau zum Prinzenpaar 2020 küren.

Die Karnevalsbühne ist kein Neuland für das Prinzenpaar Markus II. und Mirjam I. Schlüter. Beide sind langjährig ehrenamtlich im Schützenverein und bei der KFD tätig. Als leidenschaftliche Kreuzfahrer sind sie viele Weltmeere befahren und werden das Narrenvolk auch sicher durch die Wogen des Frohsinns führen.

Und dieser Frohsinn kann sich sehen lassen, denn gleich zwei Altenbürener Garden bringen die MS Karneval auf Fahrt. Büttenredner Markus Krollmann wird sich in gewohnter Weise die Passagiere der MS Karneval vornehmen und unter den Klängen der „Niedersfelder Bufftata“ für die nötige Stimmung an Bord sorgen.

Neben Satisfaction aus Scharfenberg und der Danceacademy aus Brilon melden sich die strammen Schiffsjungen der HotPants zur wilden Fahrt, bevor das Partyschiff mit der Hitparade und DJ Volker Schneider Richtung Sonnenaufgang feiert. Kostümierungen sind ausdrücklich erwünscht.

Zum Kinderkarneval präsentiert die St. Johannes Schützenbruderschaft am23. Februar 2020

ihr Kinderkönigspaar im Prinzenornat: Prinz Linus I. (Müller) und Prinzessin Josefine I.

(Hümmecke) haben mit den 14 (!) Sitzungspräsidenten ein unschlagbares Programm

zusammengestellt und laden alle großen und kleinen Gäste herzlich ein. Neben den

Funkengarden und einer Büttenrede warten viele bunte Überraschungen in der liebevoll

geschmückten Altenbürener Schützenhalle.

Das Programm starten um 14.11 Uhr – Einlass ist um 13.00 Uhr.

Bild: Stehen im Mittelpunkt auf der MS Karneval in Altenbüren: Prinzessin Mirjam I. und Prinz Markus II. aus dem Hause Schlüter.

Quelle: Ludger Scharfenbaum

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon