4x BrilonTicket für jeweils 15,00 € im März zu vergeben.

brilon-totallokal: Für vier Neukunden im März 2020 gibt es das BrilonTicket, wie bereits im vergangenen Jahr, für die Hälfte des regulären Preises, also schon für 15,00 € für einen Monat. Schnell bis zum 15.02.2020 bestellen. Darüber hinaus wird das BrilonTicket weiterhin für alle Briloner Bürgerinnen und Bürger für 30,00 € pro Monat angeboten.

Das BrilonTicket ist im Vergleich zu anderen Abonnements sehr flexibel und kostengünstig. Es ist für mindestens einen Monat gültig. Damit steht dem Abonnenten der Nahverkehr innerhalb der Briloner Ortsgrenzen, also auch der 16 Ortsteile, grenzenlos zur Verfügung.

Weitere Informationen und Bestellung des BrilonTickets erhalten Sie auf der Homepage der Stadt Brilon (hier kann das Ticket auch online bestellt werden) und bei Frau Elena Albracht. Sie ist persönlich im Rathaus Zimmer 025, telefonisch unter 02961 794102 oder per E-Mail unter [email protected] zu erreichen. Die Bestellung muss immer bis zum 15. des Vormonats im Rathaus vorliegen. Anschluss-Tickets können direkt im Bus, am Automaten der Bahn oder ganz einfach im Reisebüro ViaSoluna, Am Markt 9 in Brilon gekauft werden.

Kostenlose elektronische Fahrplanauskünfte gibt es unter 0 800 3 / 50 40 30.

Personenbediente Auskunft erteilt die Schlaue Nummer im HSK unter 0 180 6 / 50 40 30 für 20 ct/Anruf im Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct/Anruf.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon