Doppel-Silber für Melina Cielaszyk beim Junioren-Weltcup

Nach Startproblemen noch richtig nach vorn gekämpft

brilon-totallokal: Der Start war nicht optimal, das Ergebnis stimmte aber und unterstrich ihr großes Talent: Melina Cielaszyk vom BRC Hallenberg belegte beim 6. FIL Jugend A Weltcup Rennrodeln am Samstag in der VELTINS-EisArena den zweiten Platz. Gleichzeitig wurde sie Zweite im Gesamtweltcup.

„Wenn ich an den Start denke, dann kann ich mit Silber sehr zufrieden sein“, sagte Melina Cielaszyk. NRW-Landestrainerin Katja Haupt fasste den Lauf so zusammen: „Melina hat sich nach dem nicht guten Start richtig nach vorn gekämpft und alles gegeben.“ Die Zahl unterstreichen das: Beim Start lag sie mit 3,219 Sekunden noch auf dem 8. Rang. Dann steigerte sie sich deutlich und erreichte das Ziel mit 44,854 Sekunden als Zweite hinter Melina Fischer (ESV Lok Zwickau). Aufgrund des Regens wurde nur ein Lauf ausgetragen. Im Gesamtweltcup der weiblichen Jugend A landete die Hallenbergerin mit 321 Punkten ebenfalls auf dem Silberrang hinter Jessica Degenhardt (RRC Altenberg/385). Die Plätze 11 und 10 in Igls, 9 und 8 am Königssee sowie die Ränge 2 in Altenberg und Winterberg, so lautet ihre Weltcup-Bilanz.

Der Hallenberger Doppelsitzer Henrik Altenhoff und Matteo Oberließen belegte im 5. und 6. Rennen der Junioren die Plätze 10 und 5. „Nach der Enttäuschung im ersten Rennen mit Platz zehn haben sich Henrik und Matteo im zweiten Rennen deutlich gesteigert, das ist sehr erfreulich“, betonte Katja Haupt. Ein Fahrfehler im ersten brachte Altenhoff und Oberließen um eine bessere Platzierung als Rang 10. In der im ersten Rennen gleichzeitig gewerteten Junioren-Europameisterschaft kamen die beiden Hallenberger auf den 9. Platz. Im Gesamtweltcup der Junioren erreichten sie nach den Platzierungen 11 und 8 in Altenberg sowie 10 und 5 in Winterberg den 10. Rang. Im Gesamtweltcup der Jugend A langte es für die beiden Hallenberger (2 und 5 in Igls, 3 und 4 am Königssee) zum 6. Platz.

Insgesamt fielen beim 5. und 6. FIL Junioren/Jugend A Weltcup und bei den 41. Junioren Europameisterschaften in der VELTINS-EisArena 24 Entscheidungen. „Trotz des schlechten Wetters haben wir gute Leistungen gesehen“, meinte Hans-Jürgen Köhne, der Vorsitzende des BRC Hallenberg und Vizepräsident des NWBSV. Der BRC richtete gemeinsam mit dem Sportzentrum Winterberg (SZW) die dreitägige Veranstaltung und die vorausgegangene Trainingswoche aus. Lob kam auch von Maria Jasencakova, der Technische Delegierten des Internationalen Rennrodelverbandes FIL: „Ich kann mich bei den Organisatoren und den Bahnarbeitern nur bedanken. Sie haben großartige Arbeit geleistet.“

Quelle: Sven Kästner – Nordrhein-Westfälischer Bob- und Schlittensportverband e.V NWBSV

