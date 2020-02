Neue Erkenntnisse der Nahtoderforschung

brilon-totallokal: Die Erkenntnis ist nicht neu: Das Leben steckt voller Rätsel und Geheimnisse. Und als ob das nicht schon genug wäre, so birgt der Tod für uns alle das größte Geheimnis. „Ein Blick nach drüben“ ist der Titel eines Vortrags, zu dem das neu gegründete Netzwerk „Leben mit dem Tod“ am Mittwoch, 12. Februar, ab 19 Uhr in den Saal der KEFB Arnsberg, Hellefelder Str. 15, einlädt.

Der Physiker Professor Andreas Neyer, der an der TU in Dortmund lehrt, berichtet über neue Erkenntnisse der Nahtodforschung. Zwei großangelegte wissenschaftliche Studien kommen zu dem verblüffenden Ergebnis: Während des Sterbeprozesses kommt das Bewusstsein nicht zum Erliegen, sondern wird sogar noch erweitert.

Welche Folgen ergeben sich daraus für unser Menschen-, Welt- und Gottesbild? Antworten auf diese Fragen versucht der renommierte Wissenschaftler, an diesem Abend zu geben.

Bild: Ganz zentrale Fragen: Was erwartet uns nach dem Tod? Gibt es ein Leben jenseits des Horizonts? Foto: Hans-Albert Limbrock

Quelle: Hans-Albert Limbrock – Evangelischen Kirchenkreis Soest-Arnsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon