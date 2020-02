Mitbegründer der Caritas im Sauerland Josef Hesse wird 90. Jahre alt

Wegbereiter und Begleiter der Caritas feiern Josef Hesse’s Jubeltag



brilon-totallokal: Er ist Zeitzeuge, Chronist und Träger des päpstlichen Ehrenkreuz „Pro Ecclesia et Pontifice“, sowie der Verdienstmedaille des Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland: Josef Hesse feiert am 4. Februar seinen 90. Geburtstag. Viele Glückwünsche erhält der Olsberger in diesen Tagen auch aus den Reihen der Caritas Brilon, der Familie der Nächstenliebe, der er sich bis heute sehr verbunden fühlt.

Zuletzt feierte Josef Hesse gemeinsam mit vielen Wegbegleitern die Einweihung des St. Liboriushaus für Menschen mit Behinderung in Winterberg. Es sind genau diese Menschen, die ihm zeitlebens am Herzen liegen. So wird Josef Hesse bereits 1968 Mitglied im Vorstand des Caritasverbandes Brilon. In dem Jahr wird die Caritas offiziell ins Vereinsregister beim Amtsgericht Brilon eingetragen. Und die Behindertenhilfe nimmt Form an und Werk auf: In Esshoff wird eine Tagesbildungsstätte für Kinder mit geistiger Behinderung, der Grundstein der heutigen Caritas-Werkstätten St. Martin, errichtet.

50 Jahre später hält Josef Hesse im November 2018 die Rede zum 50. Jubiläum der Caritas Behindertenhilfe, die er mit den Worten schloss: „Ganz wichtig ist, dass es uns in 50 Jahren gelungen ist, Menschen mit Beeinträchtigungen gesellschaftlich gut zu integrieren, dass sie hier in Brilon und darüber hinaus gut an- und aufgenommen sind.“ Dieses Streben ist gelungen.

Der Jubilar, der seinen 90. Ehrentag in geselliger Runde beim Schinkenwirt feiert, hat viele Marksteine in der Caritas-Geschichte mitgeprägt. Es werden die Werkstätten St. Martin gebaut und immer mehr Menschen, die Rat und Hilfe benötigen, in den Fokus gerückt. Als Josef Hesse 1997 die Nachfolge von Friedhelm Hennecke als Vorstandsvorsitzenden antritt, gibt es unter anderem die Allgemeine Beratung für Menschen in Notlagen, Sozialstationen in allen Städten des Altkreises, die Wohnhäuser für Menschen mit Behinderung und auch den Kindergarten St. Andreas.

Dabei gestaltete Josef Hesse nicht nur die Caritas-Landschaft mit, nein, er notierte auch für ihre Geschichte: In neun Folgen zeichnete er in seiner Geschichts-Serie für die Mitarbeiterzeitung die Caritas von den Anfängen anno 1946 bis zu seinem Amtsantritt als Vorsitzender der Caritas anno 1997 nach. Während all seines Schaffens, war sein Engagement stets ehrenamtlich. Ein Engagement, das 2002 mit dem päpstlichen Ehrenkreuz „Pro Ecclesia et Pontifice“ ausgezeichnet wurde. Nach insgesamt 36 Jahren im Vorstand der Caritas wird Josef Hesse 2004 verabschiedet; aber er ist bis heute nicht vergessen. Für sein langjähriges Engagement und die andauernde Verbundenheit zur Caritasfamilie bedankten sich beim Geburtstagsfest der Caritasrat und der Vorstand des Caritasverbandes Brilon.

Info: Aus dem Leben Josef Hesse wird am 4. Februar 1930 in Hachen bei Sundern. Mit seiner Frau Dolores gründet er eine Familie mit fünf Kindern und mittlerweile acht Enkelkinder. Josef Hesse arbeitete als Lehrer.Er ist Rektor a.D. der Kardinal-von-Galen-Schule in Olsberg. Musik begeistert ihn: Ehrenamtlich spielte er als Organist die Orgel in der St. Nikolaus-Kirche und war Ehrendirigent des Männergesangvereins Sauerlandia 1872 Olsberg.

Quelle: Elke Nierfeld – Caritasverband Brilon

