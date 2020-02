Eine Diva mit Geschmack

Lifestyle-Wirtshaus SchankhausDiva mit moderner Technik und Warsteiner Brewers Gold in Lippstadts ältestem Gasthaus

brilon-totallokal: Erfrischend neu: In der kürzlich eröffneten Gastronomie „SchankhausDiva“ in der Lippstädter Innenstadt trifft moderne Inneneinrichtung auf Baudenkmal aus dem 18. Jahrhundert. Das neu renovierte Lifestyle-Wirtshaus wartet mit frisch gezapftem Tankbier auf und feiert die Markteinführung der Bierspezialität Warsteiner Brewers Gold. Warsteiners naturtrübe Spezialität ist ab sofort deutschlandweit in Handel und Gastronomie verfügbar.

Neueröffnung an der Lange Straße: Die Gastronomie SchankhausDiva öffnet ihre Pforten. Die Inhaber-Familie Strunz hat das älteste Gasthaus Lippstadts mit viel Liebe zum Detail restauriert und daraus auf drei Etagen eine moderne, offen gestaltete Gastronomie mit Sitzplätzen für 160 bis 180 Gäste gemacht. Über drei Jahre aufwendige Umbauarbeiten stecken in dem entkernten Gebäude aus dem Jahr 1720.

Ein besonderer Clou ist die Schanktechnik: In der SchankhausDiva kommt das Warsteiner Premium Pilsener nicht vom Fass, sondern wird aus drei riesigen über der Theke „schwebenden“ Tanks gezapft. Die Kupfertanks fassen je 500 Liter. Das sieht nicht nur schick aus, sondern tut auch dem Bier gut: Das Warsteiner Premium Pilsener wird permanent gekühlt und ruhig gelagert. Zudem wird das Bier ohne zusätzliches CO2 gezapft.

„An einem Tisch haben wir sogar einen eigenen Zapfhahn, an dem die Gäste sich ihr eigenes Warsteiner zapfen können“, sagt Martin Strunz von der SchankhausDiva. „Wir freuen uns sehr darüber, dass die Brauerei uns von Anfang unterstützt hat und unsere innovative Schanktechnik einwandfrei läuft.“ Die Handhabe ist einfach: Das Bier wird direkt vom Tankwagen in den Tank gepumpt. Neben Warsteiner Premium Pilsener kommen in der SchankhausDiva Produkte der König Ludwig Brauerei und die neue Bierspezialität Warsteiner Brewers Gold frisch vom Fass ins Glas.

„Zum Charme dieses alten Fachwerkhauses mit neuer Ausstattung und zeitgemäßem Flair passt unsere milde Bierspezialität Warsteiner Brewers Gold, die den heutigen Zeitgeist naturtrüber Biere trifft, perfekt“, freut sich André Hilmer von Warsteiner. Die bernsteinfarbene Bierspezialität begeistert durch feine Karamell- und Honignoten und ist gebraut nach deutschem Reinheitsgebot. Ihren milden und ausgewogenen Flavor verdankt die Spezialität einem besonderen Aromahopfen: Brewers Gold. Dieser zeichnet sich durch seine würzig-fruchtige Note aus. Und auch Martin Strunz ist begeistert: „Bei unseren Gästen kommt Brewers Gold sehr gut an. Wir haben schon viel positives Feedback zu Warsteiners naturtrüber Spezialität erhalten.“