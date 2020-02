Für den TC Bigge-Olsberg ein schöner und erfolgreicher Start in das neue Tennis-Jahr.

brilon-totallokal: Bigge-Olsberg. „Gemeinsam Spaß haben und Tennis spielen.“ Unter diesem Motto stand das Winterturnier der Kinder und Jugendlichen des Tennis Clubs Bigge-Olsberg. Oguz Han Öztürk und Georg Walkuschefski als Betreuer der Mannschaften hatten sich dafür ein abwechslungsreiches Programm und einen kurzweiligen Spielplan einfallen lassen, sodass zahlreiche Kinder einen ereignisreichen Tag in der Olsberger Tennishalle verbringen konnten. Nach vielen spannenden Matches konnten sich dabei Berhan Öztürk, Emilio Fernandez und Max Mantel in ihren jeweiligen Altersklassen durchsetzen. Für den TC Bigge-Olsberg ein schöner und erfolgreicher Start in das neue Tennis-Jahr.

Quelle: Stephan Vormann, Geschäftsführer TC Bigge-Olsberg

