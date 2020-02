Asker Kinderkarneval 2020

Am Sonntag, den 23.02. findet der Kinderkarneval des Asker Karnevalsvereins statt.

brilon-totallokal: Am Sonntag, den 23.02. sind alle Kinder herzlich zum Kinderkarneval in die Sporthalle Assinghausen eingeladen. Das Programm beginnt um 15.11 Uhr. Wenn noch Kinder am Programm teilnehmen möchten, können Sie sich gerne beim Vorstand des Karnevalsvereins melden.

Quelle: Martin Gneckow – Asker Karnevalsverein

