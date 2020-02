Gemeinsamen Hauptversammlung von Löschzug und Tambourkorps Brilon

In der gemeinsamen Hauptversammlung mit dem Löschzug Brilon blickte das Tambourkorps der Feuerwehr auf ein besonderes Jahr 2019 zurück.

brilon-totallokal: Absoluter Höhepunkt war natürlich das 100 jährige Jubiläum am 18. Mai. Gefeiert wurde mit einem großen Festzug, offiziellem Festakt und einer gelungenen Jubiläumsparty in der Schützenhalle. Ebenfalls etwas Besonderes ist die größte Mitgliederzahl seit dem Bestehen vor hundert Jahren. Allein elf neue Musikerinnen und Musiker sind im letzten Jahr aufgenommen worden. Somit besteht das Tambourkorps aus 57 aktiven Mitgliedern.

Der stv. Musikzugführer Daniel Vogel berichtete von 21 Auftritten auf Schützenfesten, Feiern und weiteren Veranstaltungen. Übung macht den Meister und somit wurden neben 34 Übungsabenden einem Übungswochenende auch erfolgreich an Lehrgängen und Workshops teilgenommen. Insgesamt kommen die Musikerinnen und Musiker auf 3.793 Musikstunden und 2405 Stunden an Aus- und Fortbildung.

Ein Schwerpunkt in der Ausbildung beim Tambourkorps bildet die Jugendarbeit. 22 Mädchen und Jungen zwischen neun und 16 Jahren sind hier sehr engagiert. Zoe Tilly stellte die Jugendarbeit in einem eigenen Jahresrückblick vor. Neben dem eigentlichen Üben gibt es auch viele gemeinschaftliche Aktionen und eigenständige Auftritte.

Ein Ergebnis der guten Jugendarbeit sind auch die Beförderungen zum Feuerwehrmusikanwärter. Wehrführer Wolfgang Hillebrand beförderte Dylan Seston, Franziska Strathmann, Maria Tilly, Luca Dierkes, Gwyn Jolie Krämer, Elisa Bunse und Celine Becker zu Feuerwehrmusikanwärter/innen. Einen Schritt weiter sind Josephine Blömeke, Paul Drilling, Wolfgang Schrewe, Fiona Seston und Jana Weber die zu Feuerwehrmusiker/innen befördert wurden.

Bürgermeister Bartsch ehrte im Namen der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände drei Musikerinnen und Musiker für langjährige Tätigkeiten. Meike Böddicker erhielt die Ehrennadel in Bronze für 10 Jahre und Markus Kappe die Ehrennadel in Gold für 30 Jahre. Musikzugführer Freddi Renerich wurde für 25 jährige Vorstandstätigkeit (Verdienstmedaille in Gold mit Diamant) und doppelt für 40 jährige Musiktätigkeit (Ehrennadel in Gold mit Kranz und Diamant vom BDMV und Ehrennadel in Silber vom Verband der Feuerwehren in NRW) geehrt.

Bild: Feuerwehr, 2.v.r. Bürgermeister Bartsch, 3.vr Wehrführer Hillebrand, 1v.l. Musikzugführer Renerich, 1.vr. stv. Musikzugführer Vogel, sowie die Geehrten und Beförderten

