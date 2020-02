Sport, attraktives Rahmenprogramm und Happy Hour

Gesamtpaket für bbz Arnsberg Junioren-WM steht

brilon-totallokal: Es ist alles angerichtet für die bbz Arnsberg JuniorenWM Bob & Skeleton presented by Handwerkskammer Südwestfalen am 8. und 9. Februar in der VELTINS-EisArena. Die Sportlerinnen und Sportler bereiten sich in den Trainingszeiten auf die Wettkämpfe mit insgesamt acht WM-Titeln vor.

Das attraktive Rahmenprogramm im Veltins-Kreisel und in der Zielarena steht. Eine Happy Hour ist eine weitere, besondere Attraktion. Für die Medien sind wieder beste Arbeitsbedingungen vorhanden. „Das Gesamtpaket steht, wir freuen uns auf dieses Highlight“, sagt Geschäftsführer Stephan Pieper.

Hospitality-Bereich



Der Hospitality-Bereich in der VELTINS-EisArena Lounge ist auch bei der Junioren-WM geöffnet. Für die Gäste ist der VIP-Bereich zu folgenden Zeiten geöffnet:



Samstag, 8. 2.: 8.00 – 16.30 Uhr



Sonntag, 9. 2.: 9.00 – 15.30 Uhr



Die VIP-Endzeiten können sich – abhängig von den Taxibob-Fahrten – nach hinten verschieben.

Shuttle-Dienst



Der Shuttle-Dienst vom Rathaus zur Bahn und zurück steht am Samstag (8. 2.) von 8.00 – 18.00 Uhr und am Sonntag (9. 2.) von 9.00 – 16.00 Uhr zur Verfügung. Parkmöglichkeiten sind auf dem Parkplatz am Rathaus und am Birkenweg ausreichend vorhanden. Ebenso wird es zu den ersten Läufen einen Shuttle-Dienst zum Start geben.

Eröffnungsfeier am Donnerstag



Die Eröffnungsfeier findet heute, am Donnerstag (6. Februar), ab 19 Uhr bei „Quicks‘ Skihütte“ statt. Die Eröffnungszeremonie der internen Veranstaltung beginnt gegen 19.30 Uhr. Medienvertreter haben die Möglichkeit von der Feier zu berichten.



Happy Hour mit Verzehrgutschein



Es ist eine besondere Attraktion, die Happy Hour: Jeder zahlende Gast – egal ob im Vorverkauf oder an der Tageskasse – erhält am Samstag und Sonntag an der Tageskasse zwischen 11 und 12 Uhr einen 5 EuroVerzehr-Gutschein, der an jeder Bude und an jedem Kiosk auf dem Bahngelände eingelöst werden kann.

An beiden Tagen können auch eins von insgesamt zehn 5 Liter-Fässchen VELTINS gewonnen werden. Teilnahme am Merchandise-Stand im Zielbereich, wo Kufis im Miniformat, Schlüsselanhänger usw. erworben werden können. Die Maskottchen Kufi und der bbz-Biber freuen sich auf Selfies. Autogrammstunden wird es ebenfalls geben, u. a. mit der Bobsportlerin Lisa Gericke, die den Deutschen Olympischen Sportbund mit der Aktion „Team Deutschland …“ vertritt. Der JWM-Sponsor bbz Arnsberg ist mit einem Infostand am VELTINS-Kreisel vertreten. Dort kann man auf einem Rennrad beweisen, wie viel Strom man durch Trampeln erzeugen kann. Eine Kaffeebar ist unterhalb des Kreisels aufgebaut.

Bands sorgen wieder für Stimmung

Im VELTINS-Kreisel wird wieder „die Post abgehen“. Die Band „any-beatcounts“ tritt auf. Mit „Jump“ sorgt eine weitere Band für Stimmung. Im Besucherzelt am Tor 2 können sich die Besucher auf den Schnellzeichner Alfred Schüssler freuen. Er ist Diplom-Designer und fertigt Porträts in Sekunden-Schnelle an. Er arbeitet u. a. auch als Karikaturist für die Süddeutsche Zeitung. Das Besucherzelt bietet außerdem wieder die Möglichkeit, sich aufzuwärmen und gleichzeitig die Rennen zu verfolgen. Wer nicht vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, die Rennen über die BSD-App oder über den Streamingdienst Sportdeutschland.TV zu verfolgen.

„Sport vor der Haustür“ mit Winterberger Bürgerkarte kostenlos erleben



Die Winterberger können mit der neuen Bürgerkarte auch die JuniorenWM an einem Tag ihrer Wahl kostenlos besuchen und den Sport praktisch „vor der Haustür“ vor Ort erleben. Der Eintritt mit der Bürger Karte erfolgt aus technischen Gründen ausschließlich über den Kapperundweg (Tor 2).

Das Tor ist über den Birkenweg auch erreichbar. Die Bürgerkarte ist für den kostenlosen Eintritt mitzuführen und am Eingang pro aktiv vorzuzeigen. Eintrittskarten sind an den Tageskassen (10 Euro, ermäßigt 5 Euro) erhältlich. Die Kassen sind am Samstag ab 8:00 und am Sonntag ab 9:00

Uhr geöffnet.

