Generalversammlung Löschgruppe Wulmeringhausen 25.01.2020

Am Samstag den 25.01.2020 fand die diesjährige Generalversammlung der Löschgruppe und der Jugendfeuerwehr statt.

brilon-totallokal: Zuvor wurde, wie in den letzten Jahren auch, die Agathafeier in der Nikolauskirche gefeiert.

Um 18.30 Uhr eröffnete Löschgruppenführer Markus Rüther die Generalversammlung und konnte 22 Kameradinnen und Kameraden, sowie acht Jugendfeuerwehrleute aus Wulmeringhausen und Brunskappel begrüßen. Weiterhin waren der stellvertretende Wehrführer Stefan Kesting, die Stadtjugendfeuerwehrwartin Carina Neumann, Ortsvorsteher Elmar Hanfland und Bürgermeister Wolfgang Fischer anwesend.

Bürgermeister Fischer hat in den letzten beiden Jahren neben der Generalversammlung des Löschzugs Bigge-Olsberg auch die Generalversammlungen der Löschgruppen besucht.

Nach der Verlesung des Protokolls der letzten Versammlung gab Rüther den Jahresbericht 2019 ab. Während der Einsätze, Übungsabenden Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen wurden von den Kameradinnen und Kameraden insgesamt 1857 Stunden ehrenamtlicher Dienst verrichtet.

Beim Crowdfunding-Projekt für unseren neuen Stromerzeuger kam eine erstaunliche Spendensumme von knapp 6500€ zusammen. Da hier mehr Geld als erwartet zusammengekommen ist, konnten neben dem Stromaggregat weitere nützliche Gerätschaften gekauft werden. So wurden z.B. ein Halligan-Tool, ein neues Stativ für die LED-Beleuchtung, Zusatzausrüstung für das Aggregat und neue Jacken für die Kameradinnen und Kameraden angeschafft.

Weiterhin wurden in 2019 die freiwilligen Feuerwehren durch die Volksbank Sauerland mit jeweils 1000€ unterstützt.

Die jährliche Herbstabschlussübung, an denen immer die Löschgruppen Wulmeringhausen, Wiemeringhausen und Brunskappel teilnehmen wurde dieses Jahr in Wulmeringhausen ausgerichtet. Hier wurde die Wasserförderung über lange Wegestrecken erprobt. Das Wasser wurde aus der Neger bis hoch auf die Linde gepumpt, um einen dort fiktiven Brand zu löschen.

In den Reihen der Löschgruppe wurden mittlerweile vier Kameradinnen und Kameraden zu mobilen Rettern ausgebildet. Diese sollen in medizinischen Notfällen mit Herz-Kreislauf-Stillstand die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes überbrücken.

Anschließend gibt Jugendfeuerwehrwart Mario Plitt den Jahresbericht der Jugendfeuerwehr ab und gibt geplante Aktivitäten für 2020 bekannt. Stefan Kesting bedankt sich im Namen der Wehrführung für das Engagement und gibt einige Infos und Neuigkeiten bekannt.

Auch Bürgermeister Wolfgang Fischer bedankt sich für den Einsatz der Kameradinnen und Kameraden und wünscht für die Zukunft stets alles Gute. Ebenfalls gibt Fischer einige Neuigkeiten bzgl. der Feuerwehr im Stadtgebiet und geplanten Investitionen in den nächsten Jahren bekannt.

Im Stadtgebiet soll ein externer Fachdienstleister den Brandschutzbedarfsplan für das gesamte Stadtgebiet erstellen, um die Feuerwehr für die Zukunft gut aufzustellen und alle geforderten Einsatzzeiten einhalten zu können.

Anschließend bedankt sich auch Carina Neumann bei allen Jugendlichen und Betreuern für die geleistete Arbeit und hofft, dass alle mit Spaß dabei bleiben. Im Namen der Dorfgemeinschaft bedankt sich Elmar Hanfland bei allen Kameradinnen und Kameraden für die geleistete Arbeit und das Engagement im Dorf.

Die Wehrführung konnte auch dieses Jahr wieder einige Ehrungen und Beförderungen vornehmen. Nach bestandenen Lehrgängen wurden Christopher Pieper zum Oberfeuerwehrmann und Markus Rüther zum Brandoberinspektor befördert.

Sehr erfreut waren alle über die Ehrungen zweier langjähriger Mitglieder: Willi Schmidt wurde für 60 Jahre und Winfried Rösen für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt und erhielten jeweils eine Ehrenurkunde vom Feuerwehrverband NRW. Weiterhin wurden Peter Metten und David Engemann für die 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Auf dem Foto von links nach rechts: Stefan Kesting, Wolfgang Fischer, Markus Rüther, David Engemann, Winfried Rösen, Christopher Pieper, Willi Schmidt, Elmar Hanfland

Quelle: Markus Rüther – Feuerwehr Wulmeringhausen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon