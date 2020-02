Kinderkarneval in Olsberg

Kinderkarneval am Rosenmontag 24.02.2020 in der Konzerthalle Olsberg um 15.00 Uhr (14.00 Uhr Einlass)

brilon-totallokal: Am Rosenmontag, den 24.02.2020 gehört die Konzerthalle Olsberg ganz den Kindern. Denn die „Närrische Olsberger Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß 2005 e.V.“ lädt zum Kinderkarneval ein. In diesem Jahr werden die jungen Närrinnen und Narren von der Kinderprinzessin Jana I. (Grauer) regiert. Diese wurde am 08. Februar bei der Kinderprinzenwahl im Olsberger Pfarrheim gewählt.

Beim Kinderkarneval zeigt traditionsgemäß der NOK Nachwuchs sein Können auf der Bühne. Die Jugend- und Kindergarde führen eindrucksvolle Tänze auf und auch die “Minis” haben in vielen Nachmittagen einen schönen Auftritt eingeübt. Fehlen dürfen natürlich auch nicht die Kinder des katholischen Kindergartens St. Nikolaus Olsberg und des Familienzentrums Olsberg.

Auch die NOK Juniorengarde wird ihren Tanz beim Kinderkarneval zeigen und hoffentlich viel Applaus ernten. Die Besucher dürfen sich daher auf ein abwechslungsreiches Programm von Kindern für Kinder freuen. Es wird für jeden etwas dabei sein, egal ob jung oder alt. Die Närrische Olsberger Karnevalsgesellschaft freut sich über viele Besucher und wünscht allen Kindern und auch den Erwachsenen eine schöne 5. Jahreszeit.

Beginn der Veranstaltung ist um 15.00 Uhr. Einlass um 14.00 Uhr. Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist untersagt.

