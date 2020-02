Hospizverein Brilon freut sich über eine Spende der Sparkasse Hochsauerland

Spendenaktion auf dem Weihnachtsmarkt der Sparkasse Hochsauerland

brilon-totallokal: Während der Weihnachtsmarkttage hatten die Besucher gleich mehrere Möglichkeiten, etwas „Gutes“ zu tun. Entweder nutzten sie den an der Eisbahn aufgestellten Spendenautomaten oder sie besuchten die Sparkassenhütte, in der mit viel Liebe hergestellte Handwerkskunst angeboten wurde.

Drei Mitarbeiterinnen der Sparkasse hatten mit ihrer Kreativität eine Weihnachtsmarkthütte zu etwas Besonderem gemacht. Die zahlreichen Besucher/innen honorierten diesen Einsatz, wurden mit wunderschöner Weihnachtsdekoration belohnt und hatten noch etwas für den guten Zweck getan. Insgesamt ergab sich ein Erlös in Höhe von 1.000,00 Euro.

Die Sparkasse Hochsauerland stockte den Betrag um weitere 500,00 Euro auf, so dass die drei Mitarbeiterinnen Nicole Hengesbach, Marina Muckermann und Agnes Klingenhäger einen Scheck in Höhe von 1.500,00 Euro an Frau Ernstberger vom Hospizverein Brilon übergeben konnten.

Ein Dank gilt allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die dieses Projekt möglich gemacht haben.

Bild: v.l. Marina Muckermann; Agnes Klingenhäger; Gabrielle Blüggel; Melanie Adamczyk; Nicole Hengesbach

Foto: © Sparkasse Hochsauerland

Quelle: Agnes Klingenhänger – Sparkasse Hochsauerland

