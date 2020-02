Der Lions Clubs Olsberg-Bestwig feiert 20 jähriges Bestehen

Virtuos, virtuell – und völlig real: Mit „TriTube“ feiert der Lions Club Olsberg-Bestwig sein 20-jähriges Jubiläum

brilon-totallokal: Das Motto der weltweiten Lions-Organisation ist Programm – und das seit 20 Jahren: „We serve“ – „Wir dienen“. Mit sozialem Engagement und Unterstützung zahlloser sozialer Projekte in der Region, aber auch weltweit, dienen die Lions aus dem Club Olsberg-Bestwig bereits seit 20 Jahren. Der „runde Geburtstag“ soll nun mit einem Musik-Erlebnis und einer besonderen Benefiz-Party gefeiert werden.

„TriTube“ heißt das Projekt, das der gebürtige Olsberger Uli Lettermann (Saxophon, Klavier) gemeinsam mit Eddi Kleinschnittger (Drumset, Percussion) umsetzt. Dabei werden analoges und digitales Musizieren im Konzert verbunden. Mal agieren die Musiker allein, mal zu zweit – und immer wieder holen sie sich berühmte Zeitgenossen per Video auf die Bühne und fordern sie zum Mitspielen auf.

So erscheinen Al Jarreau, Daniel Barenboim, Chopin und Bobby McFerrin auf der Bühne; verwundert, was da mit ihnen geschieht – virtuos, laut und leise, bewegend und berührend. TriTube setzen eine Form der Musik in der digitalen Welt um, in der das reale Musizieren und die Einbindung virtueller Elemente vollkommen neue Wege finden. Faszinierend, ungewöhnlich – und vor allem mitreißend: Es ist der Spaß am gemeinsamen Musizieren mit großartigen Musikern auf höchstem Niveau.

Gefeiert wird mit „TriTube“ am Freitag, 20. März, um 20 Uhr an einem Ort, dessen ungewöhnliche Architektur sich in besonderer Weise mit dem faszinierenden Musik-Event ergänzt: Dem AbteiForum der Abtei Königsmünster in Meschede. Für den Lions Club Olsberg-Bestwig soll der „gute Zweck“ bei der guten Musik nicht außen vor bleiben: Der Erlös der Benefiz-Party fließt in soziale Projekte für Kinder und Jugendliche.

Denn das ist das „Kerngeschäft“ der heimischen Lions: In den 20 Jahren seines Bestehens hat der Club soziale, gemeinnützige sowie kulturelle Projekte unterstützt und sich insbesondere für den Bereich Bildung engagiert – zum Beipiel mit dem Projekt „Klasse 2000“ zur Förderung von Gesundheits- und Lebenskompetenzen bei jungen Menschen. Die respektable Summe von knapp 400.000 Euro ist in 20 Jahren Lions Club Olsberg-Bestwig bereits in Projekte in der Region und weltweit geflossen.

Gefeiert werden soll nun mit allen Mitgliedern, Freunden und allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern. Karten für die Jubiläumsfeier sind im Vorverkauf im Abteiladen Olsberg, in der Apotheke Nieder in Bestwig sowie bei Lotto Gerstgarbe in Meschede erhältlich. Im Preis von 29 Euro ist ein Imbiss inbegriffen. Alle Interessierten sind zur „Jubiläumsparty“ des Lions Clubs Olsberg-Bestwig herzlich willkommen.

