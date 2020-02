Galaktisch guter zdi-Roboterwettbewerb

Teams von der Sekundarschule Hundem-Lenne und vom Gymnasium der Stadt Meschede qualifizieren sich für Regionalwettbewerb

brilon-totallokal: „Galaktisch gut“ lautet das Motto des diesjährigen zdi-Roboterwettbewerbs. Zehn Teams traten am 11. Februar beim Lokalwettbewerb in Meschede an. Auf Platz 1 kam das MINT-Team der Sekundarschule Hundem-Lenne, auf Platz 2 die Lego Creators vom Gymnasium der Stadt Meschede.

Die beiden Teams haben sich damit für eine Teilnahme im Regionalwettbewerb qualifiziert. Beim zdi-Roboterwettbewerb programmieren Schülerinnen und Schüler einen Lego-Mindstorm-Roboter und treten in Teams bei insgesamt 18 landesweit organisierten Wettbewerbsterminen gegeneinander an. Beim Robot-Game absolvieren die Teams mit selbstgebauten und selbstprogrammierten Robotern in einer bestimmten Zeit einen Parcours mit vorgegebenen Aufgaben. In diesem Jahr sind alle Aufgaben um das Thema Raumfahrt aufgebaut, zum Beispiel die Reparatur einer Rakete oder die Installation von Satelliten.

Die beiden Gewinnerteams im Lokalwettbewerb qualifizieren sich für eine Teilnahme an einem Regionalwettbewerb in den jeweiligen fünf Regierungsbezirken. Für die Teams aus Lennestadt und Meschede geht es am 13. März zur Regionalausscheidung ebenfalls in Meschede. Das Finale wird am 25. April in Mülheim an der Ruhr ausgetragen.

Beim Lokalwettbewerb in Meschede mit dabei waren zudem die Realschule der Stadt Meschede, die Sekundarschule am Eichholz Arnsberg, die Sankt Walburga Hauptschule Meschede, das Franz-Stock-Gymnasium Arnsberg, das Gymnasium der Benediktiner Meschede, das Gymnasium Schloss Overhagen aus Lippstadt und die Albert-Einstein-Gesamtschule Werdohl.

Hintergrund zdi zdi steht für „Zukunft durch Innovation.NRW“ und ist mit über 4.500 Partnern aus Wirtschaft, Schule und Hochschule europaweit das größte Netzwerk zur Förderung des MINT-Nachwuchses. Jährlich erreichen die über 40 zdi-Netzwerke und mehr als 70 zdi-Schülerlabore gemeinsam mit ihren Netzwerkpartnern rund 300.000 Schülerinnen und Schüler. Koordiniert wird zdi vom Kultur- und Wissenschaftsministerium NRW. Landesweite Partner sind unter anderem das Schulministerium, das Wirtschaftsministerium und die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit. Weitere Informationen unter www.zdi-portal.de.

Bild 1: Die Gewinner: Das MINT Team der Sekundarschule Hundem-Lenne

Bild 2: Kamen auf Platz 2: die Lego Creators vom Gymnasium der Stadt Meschede

Quelle (Text & Bilder): Christian Klett – FH Südwestfalen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon