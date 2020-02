Mit der Jugendkirche in die Sonne

Neuer Prospekt mit Kinder- und Jugendreisen ist fertig

brilon-totallokal: Es braucht nicht zwingend ein Sturmtief wie zuletzt „Sabine“, um sich in fernere und wärmere Gefilde zu sehnen. Eigentlich reichen die nicht enden wollenden düsteren Monate im Winter schon vollends aus. Und wenn man dann noch den neuen Reiseprospekt der Jugendkirche in die Hand bekommt – ja dann erwacht das Fernweh vollends.

Auf 24 Seiten präsentiert der Prospekt wieder verschiedene Reisen, die von der Jugendkirche des Evangelischen Kirchenkreises Soest-Arnsberg organisiert werden. „Urlaub mit Freunden“ heißt das Motto, das zu Zielen in Griechenland, Korsika, Schottland, Dänemark oder in die Schweiz führt. Die Angebote richten sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

Mehr dazu gibt es unter www.jugendkirche-soest.de. Der Prospekt ist ebenfalls direkt bei der Jugendkirchezu bekommen oder in den meisten Gemeindehäusern sowie in der Verwaltung des Kirchenkreises in der Puppenstraße 3-5 in Soest.

Bild: Freuen sich schon auf die Reisen mit möglichst vielen Jugendlichen: Fabian Wecker und Petra Englert von der Jugendkirche mit den FSJlerinnen Lara Trauernicht und Lucienne Kießling.

Quelle: Hans-Albert Limbrock

