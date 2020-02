Öffnungszeiten der Stadtverwaltung an Weiberfastnacht und Rosenmontag

Am Donnerstag, 20. Februar 2020 (Weiberfastnacht), sind die Dienststellen der Stadt Brilon im Rathaus, im Amtshaus und im Stadtforstbetrieb nur bis 12.30 Uhr geöffnet

brilon-totallokal: Der Dienstleistungsnachmittag wird in dieser Woche auf Mittwoch, 19. Februar 2020, vorgezogen, d. h. dass die Verwaltung an diesem Tag bis 18.00 Uhr geöffnet hat. Es gelten an diesem Tag die für einen Donnerstag üblichen Öffnungszeiten der einzelnen Abteilungen.

Dies bedeutet insbesondere, dass die Abteilung für Sozialangelegenheiten, zu der u.a. das Job-Center gehört, somit am Mittwoch, 19. Februar 2020, von 9.15 Uhr bis 12.30 Uhr sowie von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet und am Donnerstag, 20. Februar 2020, komplett geschlossen ist.

Für das Hallenbad gelten an Weiberfastnacht die gewohnten Öffnungszeiten.

Am Rosenmontag, 24. Februar 2020, sind die Dienststellen im Rathaus, im Amtshaus und im Stadtforstbetrieb ebenfalls nur bis 12.30 Uhr geöffnet. Das Hallenbad hat an diesem Tag, wie jeden Montag, geschlossen.

Bildquelle: HDJ-Lange

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon