POL-HSK: Fahndung nach Betrug

brilon-totallokal: Die Polizei im Hochsauerlandkreis sucht mit einem Foto nach der Täterin. Die unbekannte Tatverdächtige bot der Geschädigten ihre Hilfe beim Geld abheben an.

Die Geschädigte übergab ihre EC-Karte und PIN an die unbekannte Tatverdächtige. Diese gab daraufhin an, dass der Automat nicht funktioniere und übergab die Karte wieder an die Geschädigte. Nachdem die Geschädigte gegangen war, entnahm sie das Geld aus dem Schacht. Es handelt sich um einen Geldautomaten in der Hauptstraße, 59939 Olsberg.

Wer kann Angaben zu der abgebildeten Tatverdächtigen machen?