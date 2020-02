Das Ruhrgebiet sucht seine Digital Champions

Die Bewerbungsphase zum Digitale Champions Award läuft

Digital Champions Award: Auszeichnung digitaler Vorreiter aus der Region

Mittelständler aus dem Ruhrgebiet bewerben sich bis zum 5. März 2020

Award-Verleihung im Rahmen der DIGITAL X WEST am 26. März 2020 in Bochum

brilon-totallokal: Wie weit sind die Unternehmen „tief im Westen“ auf ihrer digitalen Reise? Dieser Frage geht Europas größte digitale Initiative nach, die DIGITAL X. Sie tourt auch in diesem Jahr wieder durch Deutschland. Im Fokus stehen Unternehmen, die gemeinsam die Digitalisierung vorantreiben. Doch wer sind die digitalen Vorreiter aus Bochum und der Region? Die innovativsten Mittelständler aus dem Ruhrgebiet gewinnen den Vorentscheid des Digital Champions Award.

Digitale Erfolgsgeschichten made in Germany

Der Digital Champions Award ist Deutschlands größter branchen-übergreifender Award zum Thema Digitalisierung. Das Gemeinschaftsprojekt von WirtschaftsWoche und Telekom bietet erfolgreichen Digitalisierern aus dem Mittelstand eine Bühne. Der namhafte Award macht digitale Vorzeigeprojekte und innovative Lösungen in verschiedenen Regionen Deutschlands sichtbar – auch im Ruhrgebiet.

Hagen Rickmann, Schirmherr der Initiative DIGITAL X: „Viele Unternehmen erklären jetzt die Digitalisierung zur Chefsache. Was sie für die Transformation brauchen, sind digitale Vorbilder. Solchen Digitalpionieren geben wir mit den Vorentscheiden zum Digital Champions Award nun zum zweiten Mal eine Bühne.“

Die Vorentscheide des Digital Champions Award finden in Bochum sowie in fünf weiteren Regionen Deutschlands statt. Die Bewerbungsfrist für Teilnehmer aus dem Ruhrgebiet endet am Donnerstag, den 5. März 2020.

Unternehmen reichen ihre digitalen Projekte in vier Kategorien ein:

Digitale Transformation Mittelstand

Digitales Kundenerlebnis

Digitale Produkte und Dienstleistungen

Digitale Prozesse und Organisation

Die regionalen Digital Champions werden im Rahmen der DIGITAL X WEST am 26. März in Bochum ausgezeichnet. Die Gewinner präsentieren ihr Unternehmen auf der Bühne in der Jahrhunderthalle. Livestreams und Medienberichte rücken die Gewinner in die Öffentlichkeit. Den ausgewählten Unternehmen stehen digitale Netzwerke und neue Märkte offen. Zudem sind sie als Finalist für den Sonderpreis „Best Regional Champion“ des nationalen Digital Champions Award im November 2020 nominiert.

Beat Balzli, Chefredakteur der WirtschaftsWoche und Mitinitiator des Digital Champions Award: „Wir suchen unter den Hidden Champions die Digitalen Champions: Diejenigen, die das Fax ausrangiert haben und die Fabrik vernetzen. Diejenigen, die mit ihrem Mut auch anderen Mut machen – und deren Innovationskraft andere ansteckt.“

Digitalisierung aus der Praxis für die Praxis

Bei der DIGITAL X WEST treffen sich rund 2.000 Entscheider aus dem Ruhrgebiet. Wissen teilen lautet die Devise: Renommierte Redner*innen aus Wirtschaft und Politik teilen digitales Know-how mit hohem Praxisbezug auf vier Bühnen. Dabei geht es um das Ruhrgebiet und seine digitalen Vorreiter, regionale Vorzeigeprojekte aus dem Mittelstand und Technologien von morgen. Die Telekom hat die DIGITAL X ins Leben gerufen. Heute beteiligen sich bereits über 200 Partner an der Initiative. Beim großen Finale der DIGITAL X 2020 in Köln vom 19. bis 20. November kommen Unternehmen und Entscheider aus ganz Deutschland zusammen.

Zum Hintergrund

DIGITAL X ist Europas größte, branchen-übergreifende Digitalisierungsinitiative. In ihr engagieren sich über 200 nationale und internationale Partner. Sie tourt im Frühjahr 2020 durch sechs deutsche Regionen. Das große Finale der DIGITAL X 2020 findet am 19. und 20. November in Köln statt. Das Konzept: vernetzen, austauschen und voneinander lernen im Sinne des digitalen Fortschritts. Die besten Unternehmen werden mit dem „Digital Champions Award“ ausgezeichnet. Weitere Details zur Digitalisierungsinitiative finden Sie hier und unter www.telekom.com/digitalx.

Bildquelle: Deutsche Telekom AG

Quelle: DIGITAL X Team

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon