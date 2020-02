Mit Musik Bilder entdecken

Kinderkonzert beschäftigte sich mit Tonfarben und Farbenklängen

brilon-totallokal: Noch vor Weihnachten entführte die Musikpädagogin Claudia Runde die jungen Gäste der beliebten Kinderkonzertreihe „Fidolino“ im Briloner Bürgerzentrum Kolpinghaus in eine einsame Hütte ins schwedische Småland, wo sie Besuch von Musikern aus ganz Europa erhielt.

Am Freitag, 7. Februar war sie mit anderer Besetzung wieder in Brilon und spielte das von mehr als 170 Kindern zwischen 4 und 7 Jahren besuchte Kinderliederkonzert „Tonbilder“ im Atelier der Malerin Franziska.

Franziska ist völlig verwirrt. Spielen dort doch Musiker fremdartige Klänge zu ungewohnt aussehenden Bildern, die nicht aus ihrem Pinsel stammen. Ihr eigener Farbkasten ist dafür verschwunden und so kann sie an ihrem Bild nun nicht weiterarbeiten. Mit jeder Menge kreativer Ideen helfen die Musiker Dragan am Akkordeon und Claudia an der Querflöte, sowie das begeisterte Publikum, ihr weiter und spielen Töne und Melodien abgestimmt auf die unterschiedlichen Farben.

Zum Abschluss der Konzerte kommen alle neugierigen Konzertgäste zur Bühne, um die Instrumente zu beschnuppern und kennenzulernen. „Das war richtig schön und hat richtig Spaß gemacht“, schwärmt ein Junge am Schluss. „Toll wie uns Claudia und Dragan ihre Musikinstrumente erklärt haben“, freut sich ein Mädchen.

Sicher war das nicht das letzte Konzert aus der Reihe „Fidolino“. Der nächste Auftritt wird zum Jahresende geplant.

