Schwelbrand in Hoppecke

Die Feuerwehr Brilon wurde am Donnerstagmittag zu einem Brand in einem Industriebetrieb in Hoppecke alarmiert

brilon-totallokal: Dort war gegen 11.20 Uhr in einer Filteranlage ein Schwelbrand ausgebrochen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell über eine stationäre Löschanlage eingedämmt werden. Danach wurden kleinere Glutnester unter Einsatz von schwerem Atemschutz abgelöscht.

Personen kamen nicht zu Schaden. 22 Einsatzkräfte der Löschgruppen Hoppecke und Messinghausen waren rund eine Stunde vor Ort, der Löschzug Brilon war mit Tanklöschfahrzeug und Drehleiter zusätzlich in Bereitschaft.

Zu Brandursache und Schadenshöhe liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

Quelle: Marcus Bange – Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

