Songbegleitung auf der Gitarre bei der VHS Brilon

Dieser VHS-Kurs richtet sich an Teilnehmende, die auf der Suche nach neuen Anregungen und Ideen für Songbegleitungen auf der Gitarre sind.

brilon-totallokal: Anfänger und Wiedereinsteiger lernen hier in kleinen Schritten Akkorde, Rhythmen sowie die gängigen Schlag- und Zupftechniken kennen.

Der Kurs beginnt am 22. Februar und findet an sechs Samstagen jeweils von 9:00 bis 11:15 Uhr in der Kreuziger Mauer 28 statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch – Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

