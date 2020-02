Brilon am 14.02.2020: Neueröffnung Pizzeria Espedito in Brilon

brilon-totallokal: Am 14. Februar 2020 war ein spezieller Tag für Espedito Tridico… Vorhang auf für seine Pizzeria Espedito. Ab sofort zu finden in der Derkere Straße 12 in Brilon. Zahlreiche Gratulanten wünschten Espedito einen erfolgreichen Start…

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon