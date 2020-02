98% für Wolfgang Fischer

Mit 98% bestärkten die Mitglieder seine erneute Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters

brilon-totallokal: Olsberg. In der Aufstellungsversammlung für die Kommunalwahl am 13.09.2020 wählten die CDU-Mitglieder in Olsberg Bürgermeister Wolfgang Fischer als Bürgermeisterkandidat. Mit 98% bestärkten die Mitglieder seine erneute Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters in der Wahlperiode 2020 bis 2025.

Die Stadtverbandsvorsitzende Hiltrud Schmidt freute sich, dass Wolfgang Fischer Bürgermeister bleiben will. Das sich Olsberg so gut entwickelt hat, sei vor allem seinem großen Engagement und seiner Tatkraft zu verdanken. Darüber hinaus hob sie die gute Zusammenarbeit in Olsberg mit Stadtverband – Fraktion – Bürgermeister hervor. Das sei nicht selbstverständlich.

Bild: Stadtverbandsvorsitzende Hiltrud Schmidt , Bürgermeister Wolfgang Fischer und seine Frau Elke Menke (Bild privat)

