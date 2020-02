Einladung zum Gruenkohlessen der BBL

Zum traditionellen jährlichen Grünkohlessen lädt die BBL (Briloner Bürger-Liste) ein

brilon-totallokal: Es findet statt am Freitag, 28.02.2020 ab 19:30 Uhr in Tommy’s Restaurant (untere Räume des Kolpinghauses) in Brilon, Derkere Straße.

Außer Essen und Getränken gibt es auch Informationen über die politische Arbeit der BBL. Und es werden Vorschläge für politische Themen und andere Veranstaltungen für das Wahljahr 2020 gesammelt.

Außer den Mitgliedern sind wie immer auch Gäste herzlich willkommen. Anmeldungen (wegen der Essensplanung) bitte an: [email protected] oder per Telefon 02961-3550 oder per Fax 02961-51975.

Bildquelle: BBL

Quelle: Reinhard Loos

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon