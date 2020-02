Gerhard Tüllmann 65 Jahre Mitglied  der Briloner CDU

Danke für Deine Verbundenheit zur Christlich Demokratischen Union…

brilon-totallokal: Für seine 65-jährige Mitgliedschaft in der Briloner CDU wurde vor wenigen Tagen Gerhard Tüllmann durch den CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Wolfgang Diekmann geehrt. „Danke für Deine Verbundenheit zur Christlich Demokratischen Union, Du hast von den Gründungsjahren an die CDU treu begleitet und damit viel zu unserer erfolgreichen Parteigeschichte in Brilon beigetragen. Auch wenn der Wind mal von vorne blies, hast Du dich nicht erschüttern lassen“, so der Stadtverbandsvorsitzende bei der Ehrung. In jungen Jahren war Gerhard Tüllmann u. a. auch einige Zeit Stadtverbandsvorsitzender der JUNGEN UNION (JU) gewesen. Knapp 30 Jahre war er Delegierter auf den CDU-Kreisparteitagen.

Das Bild zeigt den Geehrten Gerhard Tüllmann und den CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Wolfgang Diekmann

Bericht/Foto: CDU Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon