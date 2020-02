Öl- und Acrylmalerei-Workshop bei der VHS Brilon

In diesem Workshop können die Teilnehmenden ihre eigenen Ideen und Fantasien möglichst ohne Hilfe von Vorlagen und mit fachlicher Unterstützung des Dozenten künstlerisch darstellen

brilon-totallokal: Alles, was man sieht, kann man malen – und sehen kann jeder lernen. Der künstlerische Ausdruck bleibt individuell, egal welcher Werkzeuge man sich bedient.

Dabei bietet sich z.B. die Spachteltechnik in der abstrakten Malerei besonders an, aber auch bei der gegenständlichen Umsetzung des Themas kann diese Technik zu raffinierten und ausdrucksstarken Ergebnissen führen. Bei inhaltlichen Fragen zum Workshop erhalten Sie die Telefonnummer des Dozenten in den VHS-Geschäftsstellen.

Der Workshop findet am Samstag, den 29. Februar, von 9:30 bis 16:15 Uhr im Briloner VHS-Haus statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

