Stadtwerke Brilon spenden an die Briloner-Bürgerhilfe und die DKMS

Wie bereits in den Jahren zuvor, haben die Stadtwerke Brilon auch in diesem Jahr auf den Versand von Weihnachtskarten oder Präsenten verzichtet und unterstützten stattdessen die gemeinnützige Arbeit der Briloner Bürgerhilfe in Form einer Spende.

brilon-totallokal: Die Spendengelder kommen der Betreuung und Unterstützung bedürftiger Bürgerinnen und Bürgern zugute. Die Mitglieder des ehrenamtlichen Vereins helfen und bestärken die Bedürftigen in allen Notlagen des Lebens. Bei alltäglichen Herausforderungen und gegenseitiger Unterstützung kann das Spendengeld gut genutzt werden.

Die Vorstandsmitglieder Christa Hilkenbach und Udo Adamini der Briloner Bürgerhilfe nahmen den Spendenscheck in Höhe von 500 Euro dankend von Herrn Axel Reuber, Geschäftsführer der Stadtwerke, entgegen.

Dieser bedankte sich auch bei seinen Mitarbeitern, die in diesem Jahr Geldspenden zugunsten der DKMS sammelten und damit die Typisierungsaktion vom 26.01.2020 in Medebach unterstützt haben. Insgesamt konnten 265 Euro an die DKMS übergeben.

Bild: Axel Reuber (Geschäftsführer), Udo Adamini (Vorstand Bürgerhilfe), Christa Hilkenbach (Vorstand Bürgerhilfe)

Quelle: Katrin Elsholz – Stadtwerke Brilon AöR / Energie GmbH

