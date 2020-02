Kerzenkonzert „250 Jahre Beethoven und Reicha“

BOÉM Streichquartett/Klarinettenquintett stellt Jubilare gegenüber

brilon-totallokal: Das 136. Kerzenkonzert am Freitag, 6. März 2020 um 20 Uhr in der Nikolaikirche Brilon steht ganz im Zeichen des Beethoven-Jahres. Reicha und Beethoven sind beide 1770 geboren, waren befreundet und zeitweise Kollegen in der kurfürstlichen Hofkapelle Bonn. Eine sicher einmalige Gegenüberstellung von zwei Jubilaren und zwei Gattungen, die sich von den zahlreichen Programmvorschlägen zum Jubiläumsjahr abheben dürfte.

Das Boém Streichquartett setzt sich aus jungen Musikern der Essener Philharmoniker, der Bochumer Symphoniker und des Sinfonieorchesters Münster zusammen, die sich in unterschiedlichen Formationeneine reiche musikalische Erfahrung angeeignet haben. Der Klarinettist Harald Hendrichs ist Soloklarinettist der Essener Philharmoniker.

Programm: Beethoven Quartett op.18/1, F-Dur, Anton Reicha Klarinettenquintett, B-Dur, Beethoven Quartett op.59/3, C-Dur

Karten für das von der BWT-Brilon Kultour präsentierte und von der Firma Oventrop unterstützte Kerzenkonzert sind im Vorverkauf für 14 Euro (Erwachsene) und 9 Euro (Schüler) bei den Briloner Buchhandlungen Prange und Podszun sowie bei der BWT Brilon (Tel.: 02961/9699-0 oder per E-Mail [email protected]).

Bild: Catasia Quintett

Fotorechte: Wolfgang Emde

Quelle: Thomas Mester – Brilon Kultour

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon