Christophorus-Förderverein unterstützt die Bewohner in den Christophorus-Häusern Gudenhagen und Velmede

brilon-totallokal: Auf rege Aktivitäten in den vergangenen Jahren konnte in der Mitgliederversammlung der Förderverein Christophorus zurückblicken. Mittelpunkt und Ziel des Fördervereins für die beiden Christophorus-Seniorenresidenzen in Brilon-Gudenhagen und Bestwig-Velmede sind die Bewohner dieser beiden Einrichtungen. Durch Mitgliedsbeiträge und Spenden werden Aktivitäten und Anschaffungen für die Heimbewohner unterstützt bzw. angeboten, die durch den normalen Pflegesatz nicht abgedeckt sind. “Viel getan – viel zu tun” soll auch in Zukunft das Motto des Fördervereins sein, so der 1. Vorsitzende Wolfgang Diekmann in der Mitgliederversammlung. Der Förderverein wurde im Jahre 2004 gegründet. Bis zum heutigen Tag hat der Förderverein rund 53.000,– € den Bewohnern zukommen lassen.

Bei den Vorstandswahlen gab es einige Veränderungen. Die bisherige zweite Vorsitzende Brunhilde Lietz und die Kassiererin Anneliese Fleper standen aus Altersgründen für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Vorsitzender bleibt Wolfgang Diekmann, neuer zweiter Vorsitzender ist Detlef Kleine, als Geschäftsführerin wiedergewählt wurde Margret Brandenburg. Neue Kassiererin ist nun Petra Kleine. Der Vorsitzende dankte den beiden ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern für ihre 15-jährige Vorstandsarbeit mit einem Blumenstrauss.

In der Diskussion kam erneut der Wunsch der Leitung des Christophorus-Hauses in Gudenhagen und der Mitglieder nach einer Anbindung der Seniorenresidenz an die Bürgerbus-Routenlinie. Diekmann, wird in seiner Funktion als Ortsvorsteher, dieses Anliegen erneut bei den Verantwortlichen des Bürgerbus-Vereins und der Stadt vortragen.

Das Bild zeigt von links nach rechts: Petra Kleine, Brunhilde Lietz, Wolfgang Diekmann und Margret Brandenburg

Bericht/Foto: Christophorus-Förderverein

