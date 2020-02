Fortuna feiert die fünfte Jahreszeit

Bundesligaspieler prosten am Rosenmontag auf Prunkwagen der Privatbrauerei Frankenheim ihren Fans zu

brilon-totallokal: Anstoß mal erfrischend anders: F95-Stammspieler Erik Thommy und Matthias Zimmermann fahren in diesem Jahr auf dem Motivwagen der Privatbrauerei Frankenheim mit und stoßen mit dem Altbier der Fortuna an. Bereits zum zweiten Mal sind Frankenheim und Warsteiner zusammen mit einem eigenen Wagen beim Rosenmontagszug vertreten. Im letzten Jahr feierten Kapitän Oliver Fink und Fortuna-Legende Andreas „Lumpi“ Lambertz mit hunderttausenden Fans beim Zoch durch die Düsseldorfer Innenstadt.

Rosenmontag ist der Höhepunkt des Straßenkarnevals und alljährlich Anziehungspunkt für – je nach Wetterlage – 700.000 bis 900.000 Besucher in Düsseldorf. Rund 11.700 Jecken bereiten sich mit viel Leidenschaft ganzjährig auf dieses besondere Erlebnis vor und begleiten den Zoch mit 90 Fußgruppen und 131 Wagen. Auch in diesem Jahr fährt wieder ein gemeinsamer Motivwagen der Privatbrauerei Frankenheim und der Warsteiner Brauerei mit und hat zwei besondere Jecken an Bord: Erik Thommy und Matthias Zimmermann, Mittelfeldspieler der Fortuna, feiern die fünfte Jahreszeit und prosten ihren Fans mit einem Frankenheim zu – dem offiziellen Altbier der Fortuna.

„Wir freuen uns sehr, dass wir als langjähriger Sponsor-Partner und offizieller Teampartner der Fortuna die beiden Spieler aus dem Kader dafür gewinnen konnten, mit uns und ihren Fans zu feiern“, erklärt Ulrich Amedick, Geschäftsleiter der Brauerei Frankenheim. Seite an Seite mit den F95-Spielern schunkeln auch zahlreiche Düsseldorfer auf dem Wagen mit, die das Glück hatten, einen der begehrten Plätze zu ergattern. Für beste Stimmung auf Wagen 44 sorgt außerdem DJ Kay Schlossmacher, der seit vielen Jahren in der Club- und Party-Szene Düsseldorfs aktiv ist. Selbstverständlich geht’s nach dem Zoch im Frankenheim-Brauereiausschank in der Wielandstraße mit Live-Musik und Frankenheim Alt in die Verlängerung. Weitere Informationen unter http://frankenheim-ausschank.com.