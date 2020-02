„Musik am Mittwoch“ mit der „Music-Factory-Sauerland“

40 junge Sängerinnen mit gefühlvollen und kräftigen Stimmen

brilon-totallokal: Frische Klänge aus den Bereichen aktueller Popmusik und Evergreens verspricht die „Music-Factory-Sauerland“ bei ihrem Auftritt am Mittwoch, 4. März um 19.00 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Brilon. Ob Jung oder Junggeblieben, für jeden soll etwas dabei sein. Die bis zu 40 jungen Sängerinnen freuen sich, das Publikum mit ihren gefühlvollen und kräftigen Stimmen aus dem Alltagsstress herausholen zu können. Im Repertoire sind Titel wie “Gabriallas Sang”, dem irischen Segenslied “Irish Blessing” oder auch schwungvolle wie “It´s raining men”.

Das Team der BWT-Kultour und die Evangelische Stadtkirche laden herzlich zur Konzertreihe „Musik am Mittwoch“ bei freiem Eintritt in die Stadtkirche Brilon ein. Seit September 2019 geben an jedem 1. Mittwoch in den Monaten von September bis Mai um 19.00 Uhr einheimische Chöre, Musikgruppen und kleinere Ensembles in der Evangelischen Kirche ein Konzert und stellen einen aktuellen Querschnitt aus ihrer Probenarbeit vor. Die Serie wird freundlich unterstützt von der Sparkasse Hochsauerland.

