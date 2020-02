Kitakinder St. Elisabeth in Brilon feiern Karneval

„Ich bin ich, aber heute darf ich mal ein anderer sein“ zu diesem Motto feierten in diesem Jahr die Kinder der Kita St. Elisabeth in Brilon.

brilon-totallokal: In den Wochen zuvor hatten sich die Kinder ausgiebig mit ihrem eigenen „ICH“ beschäftigt. Wie sehe ich aus, in welche Rollen schlüpfe ich gerne, welche Wirkung hat es, wenn ich mich verkleide oder schminke.

Kinder und Erwachsene setzen gerne mal die Maske auf, um dem Alltag zu entfliehen.

Schon Tage zuvor fieberten die Kinder dem großen Tag entgegen und hatten viel Freude, ihre Gruppenräume lustig und bunt zu gestalten. Manche Kostümierungen wurden schon verraten, andere blieben ein großes Geheimnis bis zum Faschingsmorgen. Kinder genießen diesen Rollenwechsel besonders und lieben es immer wieder mal ein anderer zu sein. Die Freude stand ihnen dabei ins Gesicht geschrieben!

Wer bin ich? – ein Abbild Gottes, der mich und andere so annimmt, wie er ist! Dieser Gedanke wird alle kleinen und großen Narren auch in der Fastenzeit noch weiter begleiten. Zuvor wurde aber noch kräftig gefeiert, getanzt und gesungen und sich nachmittags beim Kino und Popcorn gestärkt. Am Ende der Karnevalszeit kehrt dann jeder gestärkt in den Alltag zurück.

Quelle: Manuela Elias – Katholische Kita St. Elisabeth

