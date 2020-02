Smalltalk und Flirten – Workshop bei der VHS Brilon

Charmant, freundlich und offen auf Menschen zugehen – Das ist das Trainingsziel dieses VHS-Seminars.

brilon-totallokal: Viele Menschen wollen sich gegenseitig näher kennen lernen, eine sympathische Gesprächsatmosphäre aufbauen, flirten und eine angenehme Zeit miteinander verbringen. In diesem Workshop werden Strategien aufgezeigt, mit denen die Teilnehmenden Nähe in Gesprächen aufbauen. Sie trainieren, fesselnd von sich und ihren Erlebnissen zu erzählen. Weiterhin lernen die Teilnehmenden, kommunikative Verhaltensweisen gezielt einzusetzen, damit sich Menschen in ihrer Gegenwart wohl fühlen sowie den Kontakt suchen und ausbauen. Dadurch können lockere Beziehungen hergestellt werden, aus denen sich leicht mehr entwickeln kann.

Der Workshop findet am Samstag, den 7. März, von 9:00 bis 16:00 Uhr im Briloner VHS-Haus statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch – Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon