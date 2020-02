Bronze für Dresel, gute Platzierung für Sütcü

Am 15.02.2020 in Dormagen zwei Kämpfer des TV Brilon am Start…

brilon-totallokal: Bei den Westdeutschen Judo-Einzelmeisterschaften, dem ranghöchsten Turnier in der Altersklasse U15, gingen am 15.02.2020 in Dormagen zwei Kämpfer des TV Brilon an den Start.

Peter Dresel und Redan Sütcü hatten sich zuvor bei der Bezirksmeisterschaft in Kamen mit je einem dritten Platz zur Teilnahme qualifiziert.

Peter Dresel (bis 50 kg), der an diesem Tag ein starkes Starterfeld hatte (19 Teilnehmer), war in Bestform und konnte vier seiner fünf Kämpfe vorzeitig mit Ippon (höchste Wertung) gewinnen. Lediglich gegen den späteren Westdeutschen Einzelmeister seiner Klasse vom TSV Hertha Waldheim unterlag er in seinem zweiten Kampf und musste in der Trostrunde um den dritten Platz kämpfen. Dort setze er sich souverän gegen seine Gegner durch und gewann am Ende verdient die Bronze-Medaille.

Auch Redan Sütcü (bis 60 kg) hatte mit 16 Athleten ein großes Starterfeld. Sütcü konnte in seinem ersten Kampf bereits nach 22 Sekunden seinen Gegner mit Ippon besiegen, verlor aber im zweiten Kampf gegen den späteren Erstplatzierten vom SSF Bonn.

In der Trostrund um Platz drei gewann er den Anschlusskampf gegen seinen Gegner vom JC Hennef, musste sich aber in seiner letzten Begegnung geschlagen geben und verpasste dadurch nur knapp einen Podestplatz. Sütcü erreichte einen hervorragenden 5. Platz

Quelle: Tanja Adler

