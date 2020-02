„Flockes“ Taufe wird verschoben und beim Snowboard-Weltcup nachgeholt

Heißluftballon wird markanter Werbeträger der Ferienregion Winterberg und Hallenberg

winterberg-totallokal: Die Wettervorhersagen machen sie unmöglich, die Taufe des neuen Heißluftballons der Ferienregion Winterberg und Hallenberg. Am Sonntag, 23. Februar, sollte „Flocke“ im Rahmen des Rennrodel-Weltcups in der Veltins-EisArena offiziell getauft werden. Nun macht der Wind diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung. „Flocke“ muss also noch ein wenig warten, die Taufe wird aber auf jeden Fall nachgeholt im Rahmen des Snowboard-Weltcups am 14. und 15 März am Poppenberghang im Skiliftkarussell Winterberg.



Und danach wird die vermutlich größte „Schneeflocke der Welt“ am Himmel zu sehen sein. Die Winterberg Touristik und Wirtschaft hat in den Heißluftballon investiert, um die Marke Winterberg nun auch in luftiger Höhe werbewirksam zu transportieren. Vorrangiges Start- und Einsatzgebiet sind die Rhein-Ruhr-Region und der Niederrhein bis zur holländischen Grenze. Aber auch auf Veranstaltungen, Messen und internationalen Ballon-Events wird die Flocke am Himmel zu sehen sein. Die Investition in „Flocke“ ist ein Part des Tourismuskonzeptes 2020, der nun umgesetzt wird.

Bildquelle: WTW!

Quelle:Ralf Hermann – Stadt Winterberg

