Landwirtschaft und Gesellschaft machen Klimaschutz zum Gemeinschaftsprojekt

Landwirt Michael Reber pflanzt mit der Hilfe von über 130 Baumpaten einen Agroforst

brilon-totallokal: Landwirt Michael Reber wandelt einen Hektar Grünlandfläche in einen Agroforst um, der CO2 speichern und das Landschaftsbild verbessern soll. Agroforstsysteme verbinden die Elemente einer Ackerbau- oder Grünlandnutzung mit denen der Forstwirtschaft. Dafür pflanzt Reber 20 neue Obstbäume, mit denen er seine intensiv genutzte Grünlandfläche ökologisch aufwertet.

Ein gemeinsamer Aufruf mit dem Forum Moderne Landwirtschaft in den sozialen Medien hat ein breites Echo gefunden. Bei der Finanzierung des Projektes helfen über 130 Baumpatinnen und Baumpaten, die sich gemeinsam mit Michael Reber für den Klimaschutz einsetzen wollen. Insgesamt sind dafür 6.280 Euro zusammengekommen. Das Start-Up Triebwerk – Agroforst und Regenerative Landwirtschaft unterstützt den Landwirt bei der Konzeption des Agroforstsystems. Am 24. Februar werden die Bäume gepflanzt.

Landwirt Michael Reber zur Aktion: “Absoluter Wahnsinn was hier passiert ist. Innerhalb von zehn Tagen haben wir genug Unterstützung bekommen, um das Projekt starten zu können. Damit finanzieren wir nicht nur die Bäume, sondern auch die Pflege für die ersten fünf Jahre. Mit jedem Baum, den wir pflanzen können, reduzieren wir schädliche Treibhausgase. Wir schaffen wichtige Lebens- und Rückzugsräume für Insekten, Vögel, Wildtiere. Und tragen aktiv zum Klimaschutz bei.”

Die Aktion von #klimapraktiker Reber wird vom Forum Moderne Landwirtschaft (FML) unterstützt. Dazu erklärt FML-Geschäftsführer Henrik Tesch: “Umwelt- und Klimaschutz sind Aufgaben, die die Landwirtschaft nur gemeinsam mit der Gesellschaft lösen kann. Die Aktion von Landwirt Reber ist ein gutes Beispiel dafür, die Kräfte zu bündeln und einen konkreten Beitrag für unsere Zukunft zu leisten.”

Das Forum Moderne Landwirtschaft begleitet die Aktion auf Instagram und Facebook und im Onlinemagazin auf moderne-landwirtschaft.de. Hier kann mitverfolgt werden, wie es mit dem Agroforstprojekt von Landwirt Reber weiter geht. Reber selbst wird auf seiner Homepage innovativelandwirtschaft.de ebenfalls über den Fortschritt berichten.

Teamarbeit für den Klimaschutz! Dank der Hilfe von über 130 Baumpaten kann Landwirt Michael Reber das Agroforst-Projekt jetzt starten!

https://www.instagram.com/p/B8jOlKhI_GD/?utm_source=ig_web_copy_link

Über den Betrieb "Innovative Landwirtschaft Reber" Der Hof Reber liegt in Gailenkirchen bei Schwäbisch Hall. Hier lebt und arbeitet Michael Reber mit seiner Frau Manuela, seinen zwei Kindern und seinen Eltern. Der Hof ist mittlerweile in der sechsten Generation. Zum Betrieb gehören 205 Hektar Ackerland, 3,3 Hektar Wald und 22 Hektar Grünland mit 190 Streuobstbäumen. Dazu kommen noch drei Pferde und fünf Schweine. Die Schweine werden für die Direktvermarktung gehalten. Im Ackerbau liegt der Fokus besonders auf dem Humusaufbau im Boden und auf einer deutlichen Reduzierung von mineralischem Dünger und chemischem Pflanzenschutz. In Kooperation mit den Stadtwerken Schwäbisch Hall betreibt der Hof Reber zusätzlich eine Biogasanlage zur Produktion von erneuerbarer Energie.

Über das Forum Moderne Landwirtschaft e.V. Im Forum haben sich Verbände, Organisationen und Unternehmen der Agrarbranche zusammengeschlossen. Ihr gemeinsames Anliegen ist es, über die moderne Landwirtschaft zu informieren und den Dialog zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft zu stärken. Diese Aktivitäten finden unter dem Dach der Marke "Unser aller Wissen. Die Moderne Landwirtschaft" statt. Das Forum zählt aktuell 61 Mitglieder und wird von rund 200 landwirtschaftlichen Betrieben unterstützt.

Bildquelle: Forum Moderne Landwirtschaft

Original-Content von: Forum Moderne Landwirtschaft, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon