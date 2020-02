Rösenbeck beendet die lustigen Tage mit traditionellem Würstesammeln

KFD-, Kinderkarneval, Büttensitzung, Weiberfrühstück waren voller Erfolg

brilon-totallokal: Traditionell werden die „lustigen Tage“ in Rösenbeck mit dem Würstesammeln beendet. So auch in diesem Jahr am Knospensonntag: Trotz des Unwetters mit Sturm und Regen machten sich einige Verkleidete auf den Weg durch das Dorf. Musikalisch begleitet wurde das Würstesammeln wie immer vom Musikverein. Anschließend ließ man die Karnevalstage in der Dorfkneipe „Alte Schule“ bei leckerem Essen und kalten Getränken ausklingen (einzig der Musikverein war am Rosenmontag noch im Umzug in Thülen aktiv).

Auch in diesem Jahr blickt das Dorf auf viele gelungene Veranstaltungen zurück: Den Anfang machten Anfang Februar der Frauenkarneval, veranstaltet von der KFD, sowie der Kinderkarneval. Eine Woche später, am 15. Februar, fand die große Büttensitzung statt. Das Motto „Drollige Zeiten im Wunderland“ war eine Hommage an das Rösenbecker Königspaar Frank „Droll“ Schlüter und seine Frau Sylvia. Sitzungspräsident Dennis Brandenburg führte mit seinem Elferrat durch das Programm. Neben dem Tanzpaar (Ilka Moller und Carla Brechtken) und der Funkengarde hatte die Showtanz-Gruppe ihren Auftritt. Mit ihren sagenhaften Kostümen entführten sie die Zuschauer auf eine Fahrt durch die wohl gruseligste Geisterbahn.

Königsschlafzimmer, Dorfchronist und Tinder

Das Königspaar selbst ließ es sich natürlich nicht nehmen, seinen Teil zum Programm beizutragen – unter anderem mit dem Sketch „Im Königsschlafzimmer“. Der Dorfchronist, in diesem Jahr erstmals Jochen Pickart, berichtete schonungslos von den Geschichten, die im vergangenen Jahr in Rösenbeck passiert sind. Selbst seinen eigenen Vater verschonte er dabei nicht. Das „Chaos-Team“ steuerte wie immer gleich mehrere Auftritte bei. Unter dem Titel „Gute Zeiten, drollige Zeiten“ wurde u.a. gezeigt, wie die Partnersuche über die Singlebörsen-App „Tinder“ schieflaufen kann.

Schützenhalle fest in Händen der „Weiber“

Nach der Büttensitzung lag der Fokus der Veranstalter Schützenverein und Karnevalsgremium dann auf dem Weiberfastnachts-Donnerstag: Das Original in Sachen Weiberfrühstück fand statt. Die Halle war bis auf den letzten Platz ausverkauft. Nach der Stärkung am reichhaltigen und großen Buffet der Festbewirtung Busch wurden im Programm die Lachmuskeln beansprucht und die Stimmung angeheizt. Begleitet wurde das Ganze von einem Kamerateam des WDR. Ab mittags hieß es dann „Käfig auf“ – die anwesenden Männer wurden „freigelassen“ und konnten sich ebenso wie alle anderen Besucher unter das Feiervolk mischen, das DJ Volker Schneider mit bester Musik auf die Tanzfläche lockte. Der kostenlose Shuttle-Service sorgte abends wie gewohnt für den sicheren Heimweg der Damen.

Der Schützenverein, das Karnevalsgremium, alle Aktiven und Helfer bedanken sich für die tollen Veranstaltungen und freuen sich schon jetzt auf die „lustigen Tage“ im nächsten Jahr. Rösenbeck helau!

Bild (Karnevalsgremium / Elke Jansen): Die Showtanz-Gruppe entführte die Besucher auf der Büttensitzung mit den schaurig-schönen Kostümen auf eine Geisterbahnfahrt.

